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بالصور.. طيران التحالف يقصف مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 23 فبراير 2020

سمعت ثلاثة انفجارات عنيفة، ظهر اليوم الأحد، العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. 

 

وأفاد سكان محليون، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية شن ثلاث غارات على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي جنوب صنعاء. 

 

وبحسب الأنباء الأولية فإن الغارات استهدفت النهدين وجبل عطان. 

 

ونشر ناشطون صورا تظهر تصاعد أعمدة الدخان من الأماكن المستهدفة. 

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