شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. طيران التحالف يقصف مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء والان مع التفاصيل

الأحد 23 فبراير 2020 سمعت ثلاثة انفجارات عنيفة، ظهر اليوم الأحد، العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وأفاد سكان محليون، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شن ثلاث غارات على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي جنوب صنعاء. وبحسب الأنباء الأولية فإن الغارات استهدفت النهدين وجبل عطان. ونشر ناشطون صورا تظهر تصاعد أعمدة الدخان من الأماكن المستهدفة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. طيران التحالف يقصف مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.