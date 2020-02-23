فيروس كورونا.. السيناريو في طهران مشابهاً لما حدث في ووهان الصينية

الأحد 23 فبراير 2020

أكدت وسائل إعلام، بأن السيناريو في طهران مشابهاً لما حدث في ووهان الصينية بشأن فيروس كورونا المستجد.



حيث أعلن رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي، اليوم الأحد، أنه سيتم فرض حجر صحي على العاصمة الإيرانية حال ارتفاع عدد المصابين فيها بفيروس كورونا المستجد.

وحال فرض حجر صحي على طهران، يكون ذلك السيناريو مشابهاً لما حدث في ووهان الصينية، التي تحوّلت إلى مدينة أشباح بشوارعها الفارغة.

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وهي أول بؤرة انتشر فيها «كورونا» قبل أن تنتقل العدوى إلى مناطق أخرى في الصين، ومن ثم انتشار الفيروس في عشرات الدول الأخرى، حاصداً يومياً مزيداً من الأرواح.

وطهران أكبر مدن إيران، ومن أكثر مدن المنطقة اكتظاظاً بالسكان، حيث يسكنها قرابة 15 مليون نسمة.

وبدأت السلطات الإيرانية تعقيم قطارات الأنفاق في أصفهان، تخوفا من انتقال «كورونا» إلى المدينة، التي لم يعلن فيها حتى الآن تسجيل أي إصابة.

وبالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا الفيروس في إيران، حيث بلغ عدد الوفيات 6 أشخاص، وتم تسجيل نحو 30 إصابة، قررت السلطات الإيرانية إغلاق كل الجامعات والكليات في عدد من محافظات البلاد.