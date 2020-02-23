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مقتل عناصر حوثية كانت ضمن تعزيزات بالجوف 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 23 فبراير 2020

قتل عدد من العناصر الحوثية جراء غارات نفذها طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية على مواقع الحوثيين في الجوف. 

 

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وأضافت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف دمّرت أطقم على متنها تعزيزات بشرية لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبال الساقية جنوبي غرب الجوف. 

 

وبحسب المصادر، قتل جميع من كانوا على متنها.

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