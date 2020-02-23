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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عناصر حوثية كانت ضمن تعزيزات بالجوف والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
قتل عدد من العناصر الحوثية جراء غارات نفذها طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقع الحوثيين في الجوف.
وأضافت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف دمّرت أطقم على متنها تعزيزات بشرية لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبال الساقية جنوبي غرب الجوف.
وبحسب المصادر، قتل جميع من كانوا على متنها.
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