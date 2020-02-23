شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تتقدم في الغيل بالجوف وتسيطر على عدد من المناطق والان مع التفاصيل

الأحد 23 فبراير 2020 ذكرت مصادر ميدانية أن القوات الحكومية تمكنت فجر اليوم الأحد من السيطرة على مساحات واسعة في مديرية الغيل.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة الفرع والسلان وبدو السوائل. وتابعت المصادر أنه لم يتبق من مديرية الغيل إلا القليل, لافتة إلى أن يجري في الأثناء عملية استكمال التحرير والتمشيط. Advertisements وأشارت المصادر أن القوات الحكومية على وشك إعلان مديرية الغيل محررة بالكامل. وأضافت المصادر أن المواجهات التي ماتزال مستمرة حتى اللحظة أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة. وتشهد مختلف جبهات المحافظة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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