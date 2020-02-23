شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة من طراز ميج 29K في مدينة جوا الهندية والان مع التفاصيل

الأحد 23 فبراير 2020 تحطمت، الأحد، طائرة من طراز ميج 29K في مدينة جوا الهندية، خلال طلعة تدريب، وفقا للعين.

Advertisements وقال المتحدث باسم البحرية الهندية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن الطيار تمكن من مغادرة الطائرة بأمان. وأضاف المتحدث أن الجهات المعنية أصدرت أوامر بفتح تحقيق فوري بشأن الواقعة.

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