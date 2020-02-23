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شكرا لقرائتكم خبر عن رجوي: مجرمو الملالي تستروا على فيروس كورونا مما سرع بانتشاره والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
دعت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، منظمة الصحة العالمية إلى إرسال بعثات للمراقبة والعلاج إلى إيران.
وطالبت رجوي الممرضين والأطباء المضحين بإرشاد ومساعدة المواطنين لمواجهة هذه العدوى.
وتابعت، عبر حسابها على موقع تويتر: على النظام أن يضع الامكانات العلاجية المخصصة حكرًا على الملالي وقوات الحرس، تحت تصرف المستشفيات والأطباء لعلاج المواطنين إيران.
وأضافت: الملالي المجرمون تستروا على الحقائق بشأن تفشي فيروس كورونا على حساب حياة وسلامة المواطنين وذلك بهدف استقدام حشود لمسرحياتهم في 11 و21 فبراير ومنع ركودهما مما جعل فيروس كورونا ينتشر في مختلف أنحاء البلاد بسرعة بسبب عدم علم المواطنين.
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