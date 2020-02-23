- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، الأحد، المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.
وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.
ولم تشر التقارير الأولية عن وقوع ضحايا أو خسائر جراء الزلزال.
ويوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي، ضرب زلزال قضاء "سيفرجة" بولاية "ألازيج" وبلغت قوته 6.8 درجة على مقياس "ريختر"، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات، من بينهم ضحايا من ولاية مانيسا التي تضررت هي الأخرى من ذلك الزلزال.
يشار إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخراً، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.
ووفق خبراء، تنتظر إسطنبول التركية زلزالاً مدمراً بقوة 7.4 على مقياس ريختر.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.