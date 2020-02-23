زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران

الأحد 23 فبراير 2020

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، الأحد، المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.



وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.

ولم تشر التقارير الأولية عن وقوع ضحايا أو خسائر جراء الزلزال.

Advertisements

ويوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي، ضرب زلزال قضاء "سيفرجة" بولاية "ألازيج" وبلغت قوته 6.8 درجة على مقياس "ريختر"، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات، من بينهم ضحايا من ولاية مانيسا التي تضررت هي الأخرى من ذلك الزلزال.

يشار إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخراً، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.

ووفق خبراء، تنتظر إسطنبول التركية زلزالاً مدمراً بقوة 7.4 على مقياس ريختر.