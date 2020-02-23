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شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية: تدمير زورق مسير حوثي من محافظة الحديدة والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
رصدت القوات البحرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد.
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بإطلاق الزورق من محافظة الحديدة، مؤكدا تمكن قوات التحالف من تدميره.
وأوضح أن مثل تلك الممارسات تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.
وتابع المالكي أنه تم اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية خلال الـ24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها إلى 150 لغمًا بحريًا قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها.
وأشار إلى أن المليشيا تتخذ من الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا.
ولفت إلى أن ذلك يعد انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.
وأكد على أن قيادة التحالف تواصل تنفيذ الإجراءات الصارمة ضد المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
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