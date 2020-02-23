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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: على المجتمع الدولي العمل من أجل الشعب اليمني والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، عن قلقه البالغ إزاء عدم تماشي الاهتمام العالمي بالأزمة في اليمن مع الحاجة الملحة لنجاح العملية السياسية.
وقال الدكتور أنور قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر صباح اليوم الأحد، إنه يتحتم على المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية العمل معاً لبناء الزخم بشأن الأزمة اليمنية والحفاظ عليه.
ولفت الوزير الإماراتي إلى أن الشعب اليمني بحاجة إلى الاهتمام المستمر، وأنه يستحق ذلك.
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