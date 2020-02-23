556 إصابة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية

الأحد 23 فبراير 2020

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأحد، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 4 بعد وفاة اثنين، فضلا عن ارتفاع عدد المصابين إلى 556 شخصا بعد تسجيل 123 إصابة جديدة.



وقال المركز الكوري لمراقبة الأمراض والوقاية منها إن 75 من الإصابات الجديدة مرتبطة بطائفة "كنيسة شينتشونجي ليسوع" المسيحية، التي سجلت إصابات عديدة بمرض "كوفيد-19" بين أتباعها.

والمصاب الرابع الذي توفي هو رجل كان في مستشفى في شيونجدو المدينة المرتبطة بهذه الطائفة، وسجلت فيها نحو 100 إصابة.

وأصيب مئات من أتباع هذه الطائفة بالفيروس، الذي نقلته امرأة في الـ61 من العمر كانت مصابة بحمى منذ 10 فبراير/شباط، وحضرت 4 قداديس على الأقل في مدينة دايجو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس.

Advertisements

وتقع دايجو، رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية بسكانها البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، بالقرب من مدينة شيونجدو، مسقط رأس لي مان مؤسس "كنيسة شينتشونجي ليسوع". وأعلنتهما السلطات الكورية الجنوبية الجمعة "منطقتين تخضعان لإدارة خاصة".

وأعلن كوون يونج جين رئيس بلدية دايجو، الأحد، عن أكثر من 90 إصابة إضافية بالمرض في مدينته، موضحا أن 247 من سكانها أصيبوا بالفيروس حتى الآن.

ودعا أعضاء "كنيسة شينتشونجي ليسوع" الذين يعانون من عوارض الفيروس إلى الخضوع لفحوص.

وقال كوون، في مؤتمر صحفي، إن "الاختباء ليس حلا.. إذا اختبأتم فقد يضر ذلك بصحتكم وصحة عائلتكم ولن يساعدكم في حل المشكلة".

وسجل في كوريا الجنوبية أكبر عدد الإصابات بعد الصين بؤرة المرض، باستثناء عدد الإصابات في سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برنسيس" في اليابان.