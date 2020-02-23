شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح يسلم معسكر اللبنات في الجوف للمليشيا دون قتال والان مع التفاصيل

الأحد 23 فبراير 2020 سيطرت مليشيا الحوثي على معسكر اللبنات الاستراتيجي المحاذي لمديرية الحزم مركز محافظة الجوف، بعد تراجع مسلحي حزب الإصلاح، وانسحابهم من المواجهات الدائرة في أطراف المدينة.

ووفق مصادر محلية في الجوف، فإن اتفاقاً غير معلن بين الطرفين انتهى بتسليم معسكر اللبنات للحوثيين بدون قتال. Advertisements وتابعت المصادر أن الحوثيين سيطروا أيضا على مناطق عدوان والخس والأقشع في محيط اللبنات، الواقع شرق مدينة الحزم، وكذا جبل منصور وموقع البرش جنوب المدينة. ويأتي الانهيار في صفوف قوات الحكومة بالجوف، بعد أيام من انسحاب قوات اللواء 127 بقيادة عبدالله الضاوي، وتسليم كامل العتاد المتوسط والثقيل للحوثيين. زيعد معسكر اللبنات أحد المعسكرات الاستراتيجية في الجوف، ويطل مباشرة على مدينة الحزم، ويُعتقد أن هناك اتفاقات غير معلنة لتسليم حزب الإصلاح المحافظة للحوثيين بدون قتال

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