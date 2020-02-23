شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف حوثي على الأحياء السكنية في الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 23 فبراير 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة في إطار خروقاتها اليومية لاتفاق السويد

وقالت مصادر محلية في الجاح إن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 صوب منازل المواطنين والأحياء السكنية بالمنطقة. Advertisements وأضافت المصادر الإستهداف الحوثي للأحياء السكنية سبب حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لاسيما النساء والأطفال. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وارتكاب جرائمها البشعة بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى منذ إنطلاق الهدنة الأممية بمحافظة الحديدة.

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