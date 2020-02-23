الجامعة العربية : حكومة الوحدة بجنوب السودان خطوة نحو الاستقرار

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رحّبت جامعة الدول العربية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في جنوب السودان، مؤكدةً أنها خطوة مهمة نحو بناء ركائز الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيانٍ له اليوم دعم الجامعة العربية لجنوب السودان من أجل تنفيذ بقية استحقاقات الاتفاق المنشّط لتسوية الصراع في البلاد الموقّع عام 2018م بمختلف جوانبه الأمنية والسياسية والدستورية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في مساندة جنوب السودان وشعبه في هذه المسيرة إلى أن تتكلل عملية السلام في البلاد بنجاح.

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