افاد مصدر مطلع، الاحد، بأن العشرات من مضيفي الخطوط الجوية العراقية اضربوا عن العمل، للمطالبة بتثبيتهم. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "العشرات من مضيفي شركة الخطوط الجوية العراقية من اصحاب العقود نظموا اليوم اضرابا عن العمل في مطار بغداد الدولي للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم اسوة بباقي العقود". واضاف انهم "هددوا بالاستمرار في الاضراب وتنظيم اعتصامات لحين الاستجابة لمطالبهم".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العشرات من مضيفي الخطوط الجوية العراقية يضربون عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.