النزاهة تكشف تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق مسؤولين خلال الشهر الماضي 

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "صدور 90 أمر قبض واستقدام بحق 86 من ذوي الدرجات الخاصة خلال الشهر الماضي، بينها 9 أوامر قبض و81 أمر استقدام".

وأوضحت، أنه "من بين المشمولين بأوامرالاستقدام 3 وزراء سابقين ومن هم بدرجتهم و3 من أعضاء مجلس النواب السابقين، و6 وكلاء وزارة حاليين وسابقين، إضافة إلى 5 محافظين سابقين و20 مديراً عاماً حالياً وسابقاً، و40 من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة".



وأشارت الدائرة إلى "إصدار أوامر قبض بحق 3 محافظين و4 مديرين عامين حاليين وسابقين، و2 من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة".

وبينت، أن "المشمولين بأوامر القبض والاستقدام يعملون في وزارات الثقافة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والدفاع والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال والنقل، إضافة إلى مجلسي النواب والوزراء والإدارات المحلية للمحافظات ومجالس المحافظات".