النزاهة تكشف تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق مسؤولين خلال الشهر الماضي 

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن مجمل تفاصيل أوامر القبض والاستقدام بحق الوزراء ومن هم بدرجتهم ونواب وذوي الدرجات الخاصة خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وأوضحت، أنه "من بين المشمولين بأوامرالاستقدام 3 وزراء سابقين ومن هم بدرجتهم و3 من أعضاء مجلس النواب السابقين، و6 وكلاء وزارة حاليين وسابقين، إضافة إلى 5 محافظين سابقين و20 مديراً عاماً حالياً وسابقاً، و40 من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة".
وأشارت الدائرة إلى "إصدار أوامر قبض بحق 3 محافظين و4 مديرين عامين حاليين وسابقين، و2 من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة".
وبينت، أن "المشمولين بأوامر القبض والاستقدام يعملون في وزارات الثقافة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والدفاع والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال والنقل، إضافة إلى مجلسي النواب والوزراء والإدارات المحلية للمحافظات ومجالس المحافظات".
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