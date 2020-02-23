ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 100

وقال اتيليو فونتانا، حاكم منطقة لومباردي: إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة لومباردي الايطالية ارتفع إلى 89 حالة، وبذلك يرتفع العدد الاجمالي لعدد الإصابات إلى 100 حالة.

من جانبه، قال رئيس الدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريليقال بوريلي: "العدد الأكبر للمصابين عندنا في لومباردي - 54 شخصا، و17 شخصا في فينيتو، والباقون في إميليا، ولاتسيو وبييمونتي"، بحسب "روسيا اليوم".

