ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 100

أعلنت الحكومة الإيطالية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 100، توفي اثنان منهم يومي الجمعة والسبت.
وقال اتيليو فونتانا، حاكم منطقة لومباردي: إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة لومباردي الايطالية ارتفع إلى 89 حالة، وبذلك يرتفع العدد الاجمالي لعدد الإصابات إلى 100 حالة.
من جانبه، قال رئيس الدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريليقال بوريلي: "العدد الأكبر للمصابين عندنا في لومباردي - 54 شخصا، و17 شخصا في فينيتو، والباقون في إميليا، ولاتسيو وبييمونتي"، بحسب "روسيا اليوم".
من جانبه، قال رئيس الدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريليقال بوريلي: "العدد الأكبر للمصابين عندنا في لومباردي - 54 شخصا، و17 شخصا في فينيتو، والباقون في إميليا، ولاتسيو وبييمونتي"، بحسب "روسيا اليوم".
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