كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، الاحد، عن احصائية بعدد النازحين العائدين لمناطقهم منذ بداية التحرير، مبينة ان (565،256) ألف أسرة من أصل (892,311) عادت الى مناطقها.

وقال مدير قسم شؤون العودة التابع الى دائرة شؤون الفروع في الوزارة عامر عباس زغير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "( 565،256 ) الف اسرة بنسبة (63%) عادت الى مناطق النزوح في اغلب محافظات البلاد من اصل (892,311) الف اسرة نازحة منذ بداية التحرير".

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واضاف ان "محافظة الانبار هي اكثر المحافظات استقبالا للعائدين حيث شهدت عودة (238،620) الف اسرة الى مناطقها سكناها الاصلية بنسبة (84%) تلتها محافظة نينوى بالمرتبة الثانية وبلغت عدد الاسر العائدة اليها (170،002) الف اسرة بنسبة (55%) فيما حلت محافظة صلاح الدين بالمرتبة الثالثة بعودة ( 83،740) الف اسرة بنسبة (56 (% .".

وتابع زغير ان "عدد العائدين الى محافظة ديالى بلغ (34،306) الف اسرة بنسبة (49%) و الى محافظة كركوك (22،705) الف اسرة عائدة بنسبة (53%) ، فضلا عن مناطق اطراف بغداد شهدت عودة (15،883) الف اسرة عائدة بنسبة (53% )".