فريد الديب يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ حسني مبارك

كشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن آخر تطورات حالته الصحية.

وقال الديب، في تصريحات لصحيفة "الوطن" اليوم الأحدن إن مبارك لا زال يخضع للعلاج في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

وأضاف الديب: "هو كويس الحمدلله، الحمدلله بخير"، متمنياً له الشفاء العاجل.

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، قد صرح بأن والده يتواجد حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

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وكشف علاء مبارك عن حالة والده، في رد على تعليق أحد متابعيه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وقال في تغريدة ثانية، "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي، ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

جاء ذلك بعد ساعات من قرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار خليل عمر، ببراءة جميع المتهمين فيفي قضية "التلاعب بالبورصة" فيما يتعلق ببيع أسهم البنك الوطني، وهم: علاء وجمال مبارك، وأيمن فتحي سليمان، وياسر الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي وأحمد نعيم بدر، وبانقضاء الدعوى الجنائية قِبل أحمد فتحي حسين سليمان، لوفاته.

وكان نجل الرئيس المصري قد قال في 24 يناير 2020، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكد أن حالته مستقرة.