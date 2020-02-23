أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "عدم التخطيط لعقد ​مؤتمر​ جديد حول ​ليبيا​ على غرار ما تم فعله في مختلف العواصم، لذلك نرى أن التقدم في التسوية الليبية لا يعتمد على عدد المؤتمرات الدولية فيما يخص هذا الموضوع، بل على جودة تنفيذ القرارات المتخذة خلالها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: لا نخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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