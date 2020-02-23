المرصد السوري: قصف جوي روسي استهدف محيط تجمع القوات التركية بجنوب إدلب

ذكر "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أنّ "​الطائرات الروسية​ نفّذت غارات جويّة عدّة استهدفت محيط تجمّع "​القوات التركية​" المتمركزة في معسكر المسطومة جنوب مدينة إدلب". وأعلن "أنّه رصد تعزيزات ضخمة لقوات ​النظام السوري​ متمثّلة بعشرات العناصر المشاة وآليّات ثقيلة على محور كفر سجنة في جبل الزاوية جنوب إدلب، كما شنّت الطائرات الروسية غارات جوية جديدة طالت مناطق متفرقة من جبل الزاوية وجبل الأربعين جنوب إدلب؛ بالإضافة لقصف صاروخي مستمر بعشرات القذائف الصاروخيّة يطال مناطق جبل الزاوية".

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