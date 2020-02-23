الصحة الفلسطينية: لا وجود للكورونا بالمطعم الذي ارتاده كوريون مصابون بالفيروس

أعلن الناطق باسم ​وزارة الصحة الفلسطينية​ طريف عاشور عن "انتهاء الفحوص اللازمة لعدد من عمال المطعم الذي ارتاده السياح الكوريون المصابون بفيروس "كورونا" في ​مدينة أريحا​"، موضحاً ان "النتائج تبينت انها سلبية، ولا وجود اي إصابة بالفيروس، وتم نقل ​العمال​ إلى الحجر الصحي وسيبقون بداخله لمدة أسبوع حفاظاً على سلامتهم والتأكد من عدم إصابتهم ب​الكورونا​".

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