غوتيريس رحّب بتشكيل حكومة جنوب السودان: مستعدون للمساعدة بتنفيذ اتفاق حل النزاع

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، بـ"تشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية في ​جنوب السودان​"، مشيدًا بالجهات المعنيّة على "هذا الإنجاز المهم في تنفيذ الاتفاق المنشود بشأن حل النزاع في جنوب السودان".

وأثنى في بيان أصدره المتحدث باسمه استيفان دوغريك، على "جهود الدول الإقليميّة والدوليّة الّتي ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق"، داعيًا جميع الجهات إلى "الالتزام التام بنصّ وروح الاتفاقية، حتّى يتمكن شعب جنوب السودان أخيرًا من إدراك فوائد السلام الدائم والاستقرار الّذي يستحقّه".

وأكّد غوتيريس "استعداد ​الأمم المتحدة​، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية للتنمية بشرق ​إفريقيا​ (إيغاد) والاتحاد الإفريقي، لمساعدة الأفرقاء المعنيّين في تنفيذ بنود الاتفاق".

ونصّ الاتفاق على فترة انتقاليّة مدّتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنيّة والإداريّة والفنيّة الّتي تتطلّبها عمليّة السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقاليّة لفترة 36 شهرًا، من ثمّ إجراء انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة.