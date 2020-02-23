الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت بالرصاص فلسطينيا يشتبه بوضعه قنبلة قرب حدود غزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان ان "قواته قتلت بالرصاص فلسطينيا يشتبه في أنه وضع ​قنبلة​ قرب حدود غزة"، مشيرة الى انه "في أعقاب إحباط هجوم بالقرب من ​السياج الحدودي​ في وقت سابق انتزعت ​جرافة​ تابعة للجيش جثة أحد المهاجمين".

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق عن "رصد قوة عسكرية، مخربين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب ​قطاع غزة​ وقاما بزرع ​عبوة ناسفة​ بالقرب منها".