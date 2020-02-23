الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت بالرصاص فلسطينيا يشتبه بوضعه قنبلة قرب حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان ان "قواته قتلت بالرصاص فلسطينيا يشتبه في أنه وضع قنبلة قرب حدود غزة"، مشيرة الى انه "في أعقاب إحباط هجوم بالقرب من السياج الحدودي في وقت سابق انتزعت جرافة تابعة للجيش جثة أحد المهاجمين".
هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق عن "رصد قوة عسكرية، مخربين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".
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