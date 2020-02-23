كرم: موضوع وقف الرحلات من إيران واليها ليس سياسيا بل صحي

توجه أمين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، قائلا: "معالي وزير الصحة بوقف الرحلات من ​إيران​ وإليها، لن تخنقوا ​لبنان​ بل عدم وقفها سيعرضه للعزل عن ​العالم​ لانه سيصنف دوليا بالبلد الموبوء ب​الكورونا​ كإيران"، مشددا على أن "الموضوع ليس سياسيا بل علمي وصحي، كون الفارق كبير بين الدول التي تفشى فيها الفيروس ودول فيها إصابات محجورة وتتبع الوقاية المطلوبة".

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