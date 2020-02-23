شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: اتحاد الصحفيين العرب واجه كل الخروقات المتعلقة بحرية الرأى والتعبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، إن الاتحاد حريص على أن تكون الصحافة العربية فى مختلف أرجاء العالم العربى حرة تجسد حرية الرأى والتعبير وحق الاختلاف، مضيفا أن الصحافة العربية والصحفيين العرب لا يزالون يعانون من صور عديدة من العدوان والقهر فى عدد من بلدان العالم العربى، رغم النداءات المتكررة التى يوجهها الاتحاد فى كل مناسبة مطالبا برفع القيود عن حرية الصحافة.

وأضاف خالد ميرى فى تقريره المقدم لهيئة المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب والمنعقد بالقاهرة، أن الاتحاد واجه خلال الفترة الماضية كل الخروقات المتعلقة بحرية الرأى والتعبير والاعتداءات على الصحفيين من خلال مواقف واضحة فى بيانات الاتحاد المتعاقبة، مؤكدا أن الاتحاد سيلتزم بالدفاع عن حرية الرأى و الكلمة والعمل بكل قوة لإسقاط كافة التشريعات المقيدة للحريات.

وأشار ميرى إلى أن اجتماع هيئة المكتب الدائم بالاتحاد سيكون أخر اجتماع فى دورته الحالية قبل اجتماع المؤتمر العام الرابع عشر، معبرا عن أعماله أن تكون دورة الاتحاد القادمة أكثر نشاطا وأقوى عزما تستهدف حماية الصحفيين و توفير كل السبل التى تكفل لهم أداء مهامهم الصحفية فى حرية كاملة والحفاظ على حرية الصحافة والصحفيين فى العالم العربى وتستكمل جهدا ضخما بذلته الأمانة العامة للاتحاد على مدار أربع سنوات .

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وكان المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، قد وافق فى اجتماعه أمس السبت على عقد المؤتمر العام للاتحاد الذى يشهد إجراء الانتخابات على الأمانة العامة للاتحاد، بلبنان فى بداية شهر أبريل المقبل.

وكان اتحاد الصحفيين العرب قد وافق على انضمام نقابة الصحفيين فى جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد بعد استكمال كافة الشروط الواجب توفرها فى أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.