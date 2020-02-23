شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة أمام البرلمان: كرامة المصريين فى أى دولة خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أن كرامة المواطن المصري في أى دولة في العالم خط أحمر، مشيراً إلي أن الوزارة بتوجيهات من الدولة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري في الخارج ولن تسمح بإهانته وستدافع عن كرامته بكل الطرق والوسائل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان اليوم الأحد لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور وزير القوي العاملة ومنها ما يتعلق بحقوق العاملة المصرية في الخارج.

وقال وزير القوي العاملة، إن الوزارة وضعت حد أدنى لمرتب العامل المصرى فى الخارج نتيجة لتدنى الأجور فى بعض الدول، وتشدد على ضرورة أن تكون العقود التى يتم الاتفاق عليها ما بين العامل وجهة العمل فى الخارج، متضمونة هذا الحد الأدنى.

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ولفت محمد سعفان إلى أن المشكلة الحقيقية هي عمل العامل المصري في المشروعات الصغيرة في بعض البلدان لأنها تضع شروطا وأجورا لا تليق بالإنسان العامل، كاشفا عن أن الوزارة ولضمان حقوق العاملين في الخارج في هذه المشروعات، وضعت "بوليصة التأمين" كضمان أساسي به العديد من حقوق العامل.

ونوه سعفان، لضرورة التوعية للعامل المصري بشأن العمل في هذه المشروعات الصغيرة في الخارج، لافتا إلى ضرورة التعاون وتكاتف الجميع للعمل على هذه التوعية.