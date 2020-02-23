شكرا لقرائتكم خبر عن 65 شركة فى ملتقى جامعة مصر لتوظيف الطلاب والخريجين بالتعاون مع وزارة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لخطة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تستهدف تأهيل طلابها وخريجيها لاقتحام سوق العمل وهم قادرون على الإسهام بشكل إيجابى فى نهضة المجتمع، نظمت الجامعة ملتقى توظيفيا للطلاب من مختلف الكليات وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

افتتح الملتقى الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور عمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مختار الظواهرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات المشاركة فى ملتقى التوظيف.

وصرح الدكتور محمد العزازى، أن الملتقى شاركت فيه 65 شركة متخصصة بهدف تدريب الطلاب ومساعدة الخريجين على معايشة واقتحام سوق العمل للتعرف على الحياة العملية، وأضاف أن هذا الملتقى يأتى من منطلق استهداف الجامعة من خلال استراتيجيتها لتقديم الدعم والرعاية التعليمية والمهنية لطلابها سواء أثناء فترة الدراسة أو عقب تخرجهم.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الليثى نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الملتقى شهد مشاركة عدد من كليات الجامعة هى: "العلوم والصيدلية والتصنيع الدوائي - طب وجراحة الفم والأسنان - التكنولوجيا الحيوية -العلاج الطبيعي - تكنولوجيا المعلومات – الهندسة".

وأضاف أن أهمية الملتقى تتمثل فى أن تخصص الشركات المشاركة يخدم مصلحة الطلاب والخريجين أيضاً، مثل توافر شركات دوائية ومصانع بها قطاعات هندسية متعددة ومستشفيات لطلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.









Advertisements



























