أمير قطر يستجيب لدعوة تبون لزيارة الجزائر ويستثني المغرب من جولته العربية

في أول نشاط خارجي له خلال سنة 2020، يبدأ أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الأحد، جولة عربية ومغاربية، تستثني المغرب.

جول الأمير القطري، التي ستنطلق اليوم الأحد، من المنتظر أن تشمل الأردن، قم تونس والجارة الشرقية الجزائر.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن جولة الأمير تميم، سيبحث فيها “سبل دعم وتعزيز العلاقات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وأبرز المستجدات على الساحة العالمية ذات الاهتمام المشترك”.

جولة الأمير تميم التي ستبدأ اليوم بزيارة الأردن، من المنتظر آن يبحث فيها قادة البلدين “سبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، وآليات تفعيل التعاون بينهما في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها، إضافة إلى التطورات في المنطقة”، حسب ما نقلتت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

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من جانبها، نقلت تونس أن أمير قطر سيزورها الإثنين والثلاثاء لتعزيز العلاقات بين البلدين، وهي أول زيارة لمسؤول قطري في أعقاب انتخاب قيس سعيد رئيسا للبلاد.

ويختتم أمير قطر جولته بزيارة للجزائر، الثلاثاء، وهي الزيارة التي قالت وكالة الأنبتء الجزائرية أنها تأتي “بدعوة من رئيس البلاد عبد العزيز تبون” في إطار “توطيد العلاقات”.