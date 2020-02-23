بوطازوت تضع مولودها البكر – صورة

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تعيش الفنانة دنيا بوطازوت إحساس الأمومة، للمرة الأولى، بعد ولادة ابنها البكر، أمس السبت، في البرتغال.
ووضعت بوطازوت ابنها، الذي اختارت له من الأسماء اسم الغالي، بصحة جيدة.
ولم ترزق بوطازوت بالأبناء في تجربة زواجها الأولى، لكنها بعد أشهر قليلة من زواجها الثاني من رجل الأعمال عبد القادر، نشرت خبر حملها.
وارتبطت بوطازوت قبل حوالي سنة، للمرة الثانية، وأقامت حفل زفافها بالمغرب، وقررت الاستقرار في البرتغال، حيث يعمل زوجها، كما فضلت وضع ابنها هناك.
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