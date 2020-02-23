فاجعة في تركيا.. الزلزال يقتل 7 أشخاص ومواطنون عالقون تحت الأنقاض

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، صباح اليوم الأحد، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، اليوم، مشيرا إلى أن هناك مواطنون أتراك مازالوا عالقين تحت الأنقاض.

وقال صويلو، بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول” التركية، صباح اليوم “لقي 7 أتراك مصرعهم وأصيب 5 آخرين بولاية فان في الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية”.

وأضاف الوزير أن الضحايا بينهم 3 أطفال، و أنه “لا زال هناك مواطنون أتراك تحت الأنقاض”.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد أعلن أن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وأوضح المرصد الأوروبي لرصد الزلازل حسب ما نقلته وكالك رويترز أن “هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت غرب إيران، على بعد 141 كيلو مترا من تبريز”.