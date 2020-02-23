تنديد بشبكات التواصل: وفاة فتاة مصرية أثناء ختانها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فارقت فتاة الحياة، أثناء ختانها بعمليّة جراحيّة في مصر، على إثرها أحال النائب العامّ حماده الصاوي الطبيب المُتهم بقيامهِ بالعمليّة الجراحيّة للمُحاكمة، أمس السبت.

ونزفت الفتاة حتى الموت في محافظة أسيوط جنوبيّ البلاد، في أعقاب الجراحة التي استغرقت 30 دقيقة. وأثارت وفاتها ضجة في أنحاء البلاد والعالم العربيّ.

تُعد مصر صاحبة أحد أعلى معدلات الختان النسائي في العالم رغم مكافحة هذه العادة. ويخشى العديد من العائلات ألا تتمكن فتياتهم من الزواج إن لم تجر لهنّ عملية الختان.

وأحال النائب العام والديّ الفتاة أيضا إلى المحاكمة، وفق بيان من مكتبهِ، ولم يُحدد موعد بعد للمُحاكمة.

وقالَ الطبيب علي عبد الفضيل للمُحققين أنه "يقوم بعملية تجميل للفتاة -وفق بيان النائب العام- إلا ان هذا الزعم رُفض بعد فحص الفتاة على يد أطباء شرعيين".

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وبرزت في الآونة الأخيرة تغريدات عديدة ذات طابع حادّ، في مصر وفي العالم العربيّ من إعلاميين وناشطين ومراكز نسويّة التي نددت بظاهرة الختان.

وكتبَ مُغرد لبناني في "تويتر" بأن القائمين على هذهِ العمليّة يحتاجون "ختان لأجزاء من عقولهم". وأكملَ أن بعض الأطباء في مصر "ترتبطُ مهنتهم بالمال".

وأشار المركز النسويّ "تدوين" منذُ أيّام بتغريدةٍ، قبل إحالة الطبيب إلى المُحاكمة، أن الختان "استئصال لنسيج تناسلي أنثوي سويّ".

وأدانت جماعات حقوقيّة الجراحة باعتبارها انتهاكًا يشوّه الفتيات نفسيّا وبدنيّا. يُذكر بأن مصر جرّمت الاجراء الجراحي للختان في عام 2018، إلا أنه لا يزال واسع الانتشار. كما صرّح مجلس السكان المصريّ في هذا الصدد لعامِ 2019 أن 82 بالمئة من الفتيات تحت سن 17 عامًا يتعرضن لهذهِ الجراحة.

وذكرت ناشطة وحاصلة على الدكتوراة إماراتيّة في هذا السياق، أن "الختان يُسبب خلل في النموّ الطبيعيّ، وليس من السُنة".