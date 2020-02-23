شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:36 مساءً, 23 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظر دخول السفن القادمة من إيران بكل أنواعها لموانئ الشعيبة والشويخ والدوحة حتى إشعار آخر، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.

وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح في بيان اليوم: “إن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد”.

وأضاف أن القرار يأتي أيضًا انسجامًا مع الخطة التي وضعتها الحكومة الكويتية لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.