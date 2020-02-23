شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. 7 قتلى جراء زلزال قرب الحدود مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، عن مصرع سبعة أشخاص بعد زلزال قرب الحدود مع إيران.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد لكن البلدين قالا إنه لم ترد أنباء بعد عن وقوع ضحايا.

وأضاف المركز أن الزلزال‭‭‭ ‬‬‬كان على عمق خمسة كيلومترات. وذكرت قناة (تي.آر.تي وورلد) التركية الرسمية أنه أثر في نحو 43 قرية في تركيا التي لها تاريخ من الزلازل القوية.