لا توافق بشأن عقد جلسة الغد وخلافات حادة على تمرير الحكومة

اكد مصدر سياسي، انه لا يوجد توافق بشأن عقد جلسة للبرلمان يوم غد الاثنين لمنح الثقة لحكومة محمد علاوي، فيما اشار الى ان هناك خلافات حادة على تمرير الحكومة.

وقال المصدر ان "الحوارات مازالت جارية بين رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي من جهة وبين الكتل الرافضة للحكومة الجديدة من جهة أخرى"، مبينا انه "لا توجد حتى الآن أي بوادر اتفاق أو تفاهمات بينهما".

واضاف انه "لغاية الان لم يتم الاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب غدا لمنح الثقة للحكومة"، مشيرا الى ان "هناك خلافات حادة وإصرارا على تمرير الحكومة ولو على طريقة تمرير قانون إخراج القوات الأميركية الذي صوت عليه البرلمان الشهر الماضي".

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واكد المصدر ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يرفض حتى الآن عقد الجلسة يوم غد الاثنين، على اعتبار أنها تخالف الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، الذي يشترط وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء إلى رئاسة البرلمان، وهذا لم يحصل بعد".

ومن المقرر ان تعقد جلسة للبرلمان يوم غد اعتمادا على فقرة بالنظام الداخلي للبرلمان تتيح لنائب رئيس البرلمان عقد الجلسة بطلب موقع من 50 عضوا فيه.