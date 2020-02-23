بكلفة 33 مليار.. تعرف على مشروع تأهيل ملعب كركوك الأولمبي

رياضة 2020-02-23 | 10:31 0 مشاهدة أعلن وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، الأحد، استئناف العمل بالملعب الأولمبي في كركوك والذي يعد أكبر ملعب في المحافظة على أن يتم إنجاز أعمال التأهيل والتطوير في الملعب سعة 25 الف متفرج بمدة أقصاها ثمانية أشهر.



وثمن الوزير "دور مجلس الوزراء واللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء ومجلس المحافظة في ضمان تخصيص مبلغ اكثر من 33 مليار دينار وحل مشكلة التعاقد مع الجهة التنفيذية وقيام دوائر المحافظة المختصة بإيصال الماء والكهرباء الى الموقع". وقال الوزير خلال زيارته موقع العمل برفقة محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، بحسب بيان تلقته السومرية، إنه "تم الانتهاء مشكلة امتدت لثمان سنوات مضت وقفت عائقا في طريق انجاز الملعب الذي يخدم الرياضة في المحافظة والعراق عموما".وثمن الوزير "دور مجلس الوزراء واللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء ومجلس المحافظة في ضمان تخصيص مبلغ اكثر من 33 مليار دينار وحل مشكلة التعاقد مع الجهة التنفيذية وقيام دوائر المحافظة المختصة بإيصال الماء والكهرباء الى الموقع". يذكر أن الملعب يضم ساحات للألعاب وقاعات رياضية للتدريب وفندقاً ومساحات خضراء ومرائب سيارات وخدمات شاملة.



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