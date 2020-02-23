الرصد الزلزالي: الهزة التي ضربت صباح اليوم ايران شعر بها مواطنو اقليم كردستان

اعلنت قسم الرصد الزلزالي في هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان الهزة الارضية التي ضربت صباح اليوم ايران شعر بها مواطنو اقليم كردستان. واضافت انه "لم تردنا لغاية الان حصول اية اضرار"، داعية المواطنين الى "اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة". Advertisements وادناه نص تقرير الانواء الجوية بشأن الهزة التي ضربت ايران صباح اليوم:



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