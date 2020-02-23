وزير الشباب: موازنة 2020 ستتضمن صرف مُنح للأندية الرياضية

2020-02-23 | 10:13
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اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ان الوزارة حريصة على دعم الاندية والاتحادات والممثليات الرياضية، كونها تسهم في خدمة الرياضة العراقية.
وذكر بيان عن مكتب رياض، تلقته الخليج 365، أن الوزير "حضر رفقة محافظ كركوك راكان سعيد، دورة فن الادارة والمخاطبات الرسمية التي اقامتها دائرة العلاقات والتعاون الدولي - قسم الهيئات والمنظمات بالتعاون مع مديرية شباب ورياضة كركوك وعلى قاعة نادي غاز الشمال في مدينة كركوك".
واكد الويزر بحسب البيان، على "الغاء عقد استثمار نادي الثورة الرياضي، مبينا على ضرورة ايجاد حل حقيقي وجذري واعتماد عقد جديد بصيغة رياضية، والغاء العقد السابق بسبب التلكؤ وعدم الألتزام، فضلا عن ان يكون القرار بالتشاور مع محافظ كركوك".
واضاف ان "موازنة العام الحالي ستتضمن صرف منح للأندية الرياضية من خلال لجان مختصة"، مشيدا بـ"الدورة المقامة في مدينة كركوك للأندية والممثليات الرياضية والاتحادات للعمل وفق معاير حديثة".
واكد الويزر بحسب البيان، على "الغاء عقد استثمار نادي الثورة الرياضي، مبينا على ضرورة ايجاد حل حقيقي وجذري واعتماد عقد جديد بصيغة رياضية، والغاء العقد السابق بسبب التلكؤ وعدم الألتزام، فضلا عن ان يكون القرار بالتشاور مع محافظ كركوك".
واضاف ان "موازنة العام الحالي ستتضمن صرف منح للأندية الرياضية من خلال لجان مختصة"، مشيدا بـ"الدورة المقامة في مدينة كركوك للأندية والممثليات الرياضية والاتحادات للعمل وفق معاير حديثة".
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