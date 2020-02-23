بالصور.. اجراءات وقائية لفايروس 'كورونا' للقادمين الى العراق

اعلن مطار بغداد الدولي، الاحد، عن اتخاذ اجراءات وقائية لفايروس "كورونا" للقادمين الى العراق. وقالت ادارة المطار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "وبالتعاون مع الفرق التفتيشية لوزارة الصحة والجهات الساندة كثفت من إجراءتها الوقائية لفيروس كورونا للمسافرين القادمين إلى البلاد". Advertisements



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