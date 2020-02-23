رياضة 2020-02-23 | 09:47 1,122 مشاهدة Advertisements تعرض لاعب المنتخب الوطني للعبة المواي تاي، محمد علي مشجل، الى انزلاق غضروفي بسبب عمله كـ"عامل بناء" من اجل توفير لقمة العيش ومصروفاته بعد انقطاع الأموال عن اتحاد لمواي تاي. ومن جنبه حمل رئيس اتحد لمواي تاي مصطفى جبار علك، وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، مسؤولية ما تعرض له اللاعب بسبب قطع الاموال عن الاتحاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب انعدام التمويل.. صاحب ذهبية اسيا للمواي تاي يعمل 'عامل بناء' ويصاب بانزلاق (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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