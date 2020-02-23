‏الأعرجي يحذر: أزمة كبيرة ستطرق الأبواب

وقال الأعرجي في تغريدة على موقع (تويتر): "لقد أضعفت جميع الكتل السياسية موقف المكلّف بتشكيل الحكومة، بل ساهمت حتى تلك التي تدّعي دعمها له بذلك، وأن ذلك يُنذر بأزمةٍ كبيرة ستطرق الأبواب!"

وكان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دعا، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.

