- 1/2
- 2/2
افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوة امنية اعتقلت اربعة اشخاص نصبوا سيطرات وهمية ضمن شارع ابو نؤاس وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من قبل استخبارات بغداد التابعة لوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية اعتقلت أربعة في شارع ابو نؤاس أسفل جسر الجمهورية وسط العاصمة يقومون بمهاجمة القوات الأمنية ونصب سيطرات وهمية والاعتداء على عجلات المواطنين بتوجية من الشخص الرابع الذي ألقى القبض عليه والمكنى شيخ حيدر".
واضاف ان "هؤلاء من الخارجين عن القانون"، مشيرا الى انهم "يقطعون الطرقات ويحرضون على العنف وحرق المؤسسات الحكومية".
واكد انه "ضبط بحوزتهم مسدسين نوع كلوك ورمانتين هجوميتين وقداحتين تستعمل في تعاطي المخدرات وبايب للتعاطي وكمية صغيرة من مادة الكرستال".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال اربعة اشخاص ينصبون سيطرات وهمية ضمن شارع ابو نؤاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.