النزاهة تضبط مسؤولاً بجمرك زرباطية بسبب هدره أكثر من ملياري دينار

أعلنت هيئة النزاهة، الاحد، عن تمكنها من ضبط مسؤول في مركز جمرك زرباطية في محافظة واسط، لتسبُّبه بهدر أكثر من ملياري دينار من المال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن "فريق عمل من مكتب تحقيق واسط تمكن من ضبط مسؤول الشؤون الجمرگية في مركز جمرك زرباطية؛ لقيامه بالسماح لإحدى الشركات بإدخال كميات كبيرة من البضائع المشمولة بالإعفاء الجمرگي دون تنزيل تلك الكميات في سجل الإعفاء الجمرگي"، موضحة أن "ذلك أدى إلى تجاوز الشركة لرصيدها من البضائع المشمولة بالإعفاء".

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وأضافت الدائرة ان "مقدار التجاوز بلغ (27,000) طن؛ الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضررٍ بالمال العام بمبلغ تجاوز ملياري دينار يمثل قيمة الرسم الجمرگي للبضاعة التي أدخلت لمصلحة الشركة فوق رصيدها المشمول بالإعفاء".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبط قضائية، وعرضها رفقة المتهم على السيد قاضي محكمة تحقيق بدرة، الذي قرَّر توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".