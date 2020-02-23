أربيل تحتضن بطولة اندية العراق للجودو

وقال أمين عام الاتحاد فراس حمزة في بيان إن "عملية تحكيم نزالات البطولة ستشهد تطبيق جميع فقرات القانون الدولي"، مبينا ان "ثمانية أوزان ستشارك في البطولة على النحو التالي - 55 كغم ، - 60 كغم ، - 66 كغم ، - 73 كغم ، - 81 كغم ، - 90 كغم ، - 100 كغم ، + 100 كغم".ولفت حمزة الى ان "المشاركة لأي نادي ستكون من خلال كتاب رسمي من ادارة النادي معنون الى الاتحاد يضم الكادر الاداري والتدريبي واللاعبين ، موضحا ان مشاركة أي نادي سوف لن تقل عن النصف + 1 من اللاعبين"، متمنيا لجميع الاندية "المشاركة الفعالة وتقديم المستويات الفنية التي تنم عن حرص اللاعبين والمدربين وادارات الأندية في الحفاظ على ديمومة اللعبة.".

ومن جانبه أكد عضو الاتحاد المركزي للعبة علي نظار الأمين العام للاتحاد الفرعي في النجف، ان "اتحاده سيشارك بستة أندية هي كل من النجف والتضامن النجفي والمشخاب والكرار والخورنق والكوفة"، مشددا على ضرورة "تعامل اللاعبين بكل دقة وتفاني مع نزالات البطولة لتحقيق نتائج تليق بالجودو النجفية"، مستدركا ان "أنديته أعدت العدة لهذه البطولة من خلال المعسكر الداخلي الذي أقامته جميعها تحضيرا لتلك البطولة".