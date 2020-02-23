2020-02-23 | 09:03
55 مشاهدة
ينظم الاتحاد العراقي المركزي للجودو برئاسة عدي الربيعي بطولة أندية العراق المفتوحة للشباب والمتقدمين في مدينة أربيل بكردستان العراق للفترة من 12 لغاية 14 آذار المقبل.
ولفت حمزة الى ان "المشاركة لأي نادي ستكون من خلال كتاب رسمي من ادارة النادي معنون الى الاتحاد يضم الكادر الاداري والتدريبي واللاعبين ، موضحا ان مشاركة أي نادي سوف لن تقل عن النصف + 1 من اللاعبين"، متمنيا لجميع الاندية "المشاركة الفعالة وتقديم المستويات الفنية التي تنم عن حرص اللاعبين والمدربين وادارات الأندية في الحفاظ على ديمومة اللعبة.".
ومن جانبه أكد عضو الاتحاد المركزي للعبة علي نظار الأمين العام للاتحاد الفرعي في النجف، ان "اتحاده سيشارك بستة أندية هي كل من النجف والتضامن النجفي والمشخاب والكرار والخورنق والكوفة"، مشددا على ضرورة "تعامل اللاعبين بكل دقة وتفاني مع نزالات البطولة لتحقيق نتائج تليق بالجودو النجفية"، مستدركا ان "أنديته أعدت العدة لهذه البطولة من خلال المعسكر الداخلي الذي أقامته جميعها تحضيرا لتلك البطولة".
كانت هذه تفاصيل خبر أربيل تحتضن بطولة اندية العراق للجودو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.