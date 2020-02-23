محامي مبارك لـ"العين الإخبارية": حالته ليست حرجة وذهنه حاضر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، تحسن حالته الصحية منذ دخوله العناية المركزة قبل نحو شهر.

وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" قال الديب إن حالة مبارك (٩١ عاما) "شهدت تحسنا كبيرا عن بداية دخوله العناية المركزة، فهو ليس في وضع حرج حتى هذه اللحظة، وذهنه حاضر".

واستدرك: "حالته بشكل عام تتحسن، لكن لم تسمح له بعد بالخروج من هذه المرحلة الطبية، وهي مرحلة العناية المركزة".

حديث الديب يأتي بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تدهور حالة الرئيس المصري السابق، خاصة في أعقاب تغريدة لنجله علاء فُسرت على ذلك النحو.

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وفي هذا الصدد، ناشد محامي الرئيس الأسبق وسائل الإعلام عدم نشر أي معلومات عن صحة مبارك قبل التأكد من مصدر موثوق به.

وفي ردّه على سؤال لأحد متابعيه على تويتر حول صحة والده، أمس السبت، قال علاء مبارك: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".





ونهاية الشهر الماضي، أجرى مبارك عملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمصر.