باكستان ترفع الطوارئ على حدودها مع إيران خوفا من "كورونا"

إجراءات مشددة من بلوشستان على الحدود الإيرانية- صحيفة داون نيوز

فرضت حكومة بلوشستان الباكستانية، الأحد، حالة طوارئ في المناطق الحدودية مع إيران، بعد تقارير عن وجود فيروس كورونا الجديد فيها.

وأجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اتصالا هاتفيا برئيس وزراء بلوشستان جام كمال، لمناقشة مسألة منع الفيروس من الانتشار، حسب صحيفة داون نيوز.

وقال عمران خان إنه ينبغي اتخاذ جميع التدابير الأمنية على الحدود مع إيران في مقاطعة بلوشستان.

من جانبه، أكد رئيس وزراء بلوشستان أنه يراقب الخطوات التي اتخذتها حكومة المقاطعة.

وذكرت مصادر حكومية في بلوشستان أن قسم الصحة في حكومة المقاطعة أنشأ مركزا للطوارئ وغرفة مراقبة في منطقة تفتان الحدودية.

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وقال مسؤولو الصحة "يعمل طبيبان بالفعل في غرفة التحكم التي بنيت في تيفاتان، وبعد ورود أنباء عن وفاة اثنين من فيروس كورونا في إيران تم نشر فريق من 7 أطباء يحملون مدافع حرارية".

ولفت إلى أن إدارة الكوارث الإقليمية ووزارة الصحة تقيمان مستشفى للخيام يضم 100 سرير في تيفاتان لتوفير المرافق الطبية للمسافرين المشتبه بهم.

وأعلنت السلطات الإيرانية، السبت، إغلاق الجامعات والمدارس في مدينتين بوسط البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال التلفزيون الإيراني إن الإغلاق سيبدأ الأحد، ويستمر ليومين في مدينة "قم"، حيث توفي شخصان جراء إصابتهما بالفيروس، ولمدة أسبوع في "أراك".

وفي وقت سابق، أعلن كيانوش جهان بور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عبر التلفزيون الرسمي، السبت، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ووفاة أحد المصابين.



وبالإعلان عن حالات الإصابة الجديدة في إيران يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 28، كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى 5.

ومعظم حالات الإصابة، بما في ذلك 8 من حالات الإصابة الجديدة، في مدينة "قم"، التي تبعد 120 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طهران.