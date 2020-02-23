تحطم طائرة ميج هندية في طلعة تدريب

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إسلام شحتهالأحد 2020/2/23 11:44 ص بتوقيت أبوظبي
حطام طائرة ميج في الهند - أرشيفية
تحطمت، الأحد، طائرة من طراز ميج 29K في مدينة جوا الهندية، خلال طلعة تدريب.
وقال المتحدث باسم البحرية الهندية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن الطيار تمكن من مغادرة الطائرة بأمان.
وأضاف المتحدث أن الجهات المعنية أصدرت أوامر بفتح تحقيق فوري بشأن الواقعة.
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