التحالف يحبط عملية إرهابية حوثية بزورق مسير في البحر الأحمر

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وكالة الأنباء السعوديةالأحد 2020/2/23 11:46 ص بتوقيت أبوظبي
العقيد الركن تركي المالكي
رصدت القوات البحرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بإطلاق الزورق من محافظة الحديدة، مؤكدا تمكن قوات التحالف من تدميره.
وبيّن أن مثل تلك الممارسات تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.
وأضاف المالكي أنه تم اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية خلال الـ24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها إلى 150 لغما بحريا قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها.
وأوضح أن المليشيا تتخذ من الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا.
ولفت إلى أن ذلك يُعَد انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني وانتهاكا لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.
وشدد على أن قيادة التحالف تواصل تنفيذ الإجراءات الصارمة ضد المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
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