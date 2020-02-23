انت الان تتابع 123 إصابة جديدة ووفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية الأحد أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 556 شخصا بعد تسجيل 123 إصابة جديدة، إلى جانب وفاة شخصين ما يرفع حصيلة الوباء إلى أربع وفيات في هذا البلد.

وقال المركز الكوري لمراقبة الأمراض والوقاية منها إن 75 من الإصابات الجديدة مرتبطة بطائفة "كنيسة شينتشونجي ليسوع" المسيحية التي سجلت إصابات عديدة بمرض "كوفيد-19" بين أتباعها.

والمصاب الرابع الذي توفي هو رجل كان في مستشفى في شيونغدو المدينة المرتبطة بهذه الطائفة وسجلت فيها نحو مئة إصابة.

وأصيب مئات من أتباع هذه الطائفة بالفيروس الذي نقلته امرأة في الحادية والستين من العمر كانت مصابة بحمى في العاشر من شباط/فبراير وحضرت أربعة قداديس على الأقل في مدينة دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس.

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وتقع دايغو رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية بسكانها البالغ عددهم 2,5 مليون نسمة بالقرب من مدينة شيونغدو، مسقط رأس لي مان مؤسس "كنيسة شينتشونجي ليسوع".وقد أعلنتهما السلطات الكورية الجنوبية الجمعة "منطقتان تخضعان لإدارة خاصة".

وأعلن كوون يونغ جين رئيس بلدية دايغو الأحد عن أكثر من تسعين إصابة إضافية بالمرض في مدينته، موضحا أن 247 من سكانها أصيبوا بالفيروس حتى الآن.

ودعا أعضاء "كنيسة شينتشونجي ليسوع" الذين يعانون من عوارض الفيروس إلى الخضوع لفحوص. وقال كوون في مؤتمر صحافي إن "الاختباء ليس حلا. إذا اختبأتم فقد يضر ذلك بصحتكم وصحة عائلتكم ولن يساعدكم في حل المشكلة".

وسجل في كوريا الجنوبية أكبر عدد الإصابات بعد الصين بؤرو المرض، باستثناء عدد الاصابات في سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برنسيس" في اليابان.