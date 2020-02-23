انت الان تتابع زلزال قوته 5.7 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد لكن مسؤولا إيرانيا قال إنه لا توجد دلائل فورية على وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.
وقال المسؤول الإيراني للتلفزيون الرسمي "أُرسلت فرق الإنقاذ إلى المنطقة. لم ترد لدينا إلى الأن أي أنباء عن أضرار أو خسائر في الأرواح في المنطقة وهي غير مأهولة بالسكان وتقع في إقليم أذربيجان الغرب".
وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسية واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال قوته 5.7 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.