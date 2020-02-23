شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحطم طائرة من طراز ميج 29K في مدينة جوا الهندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 تحطمت، الأحد، طائرة من طراز ميج 29K في مدينة جوا الهندية، خلال طلعة تدريب، وفقا للعين.

Advertisements وقال المتحدث باسم البحرية الهندية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن الطيار تمكن من مغادرة الطائرة بأمان. وأضاف المتحدث أن الجهات المعنية أصدرت أوامر بفتح تحقيق فوري بشأن الواقعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة من طراز ميج 29K في مدينة جوا الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.